Новые правила с 1 сентября: как изменятся договоры и обслуживание в частных клиниках

С 1 сентября 2026 года в России начнет действовать обновленный порядок предоставления платных медицинских услуг, утвержденный Правительством РФ на пятилетний срок. Первый зампред комиссии Общественной палаты РФ и руководитель проекта «ЗдравКонтроль» Евгений Мартынов рассказал ТАСС о ключевых нововведениях, среди которых обязательное уведомление пациентов об ответственности за несоблюдение предписаний врача, упрощение дистанционного заключения договоров и изменения в правилах оформления документов для налогового вычета.

Обязательные предупреждения в договорах и порядок информирования

Главным новшеством правил станет обязанность клиник включать в текст договора официальное уведомление о том, что несоблюдение пациентом назначенного режима лечения и рекомендаций врача может снизить качество услуги, сорвать сроки ее оказания или навредить здоровью. Эта мера призвана защитить мед учреждения в спорных ситуациях. Одновременно с этом снимается требование автовыдачи подробных данных о рисках и методах вмешательства: теперь клиника обязана предоставлять подробные клинические сведения исключительно по добровольному запросу пациента в доступной форме.

Упрощение дистанционного заключения договоров и порядок оплаты

Правила позволяют заключать договор на оказание платных медуслуг через сайт клиники, мобильное приложение или мессенджер «Макс» без обязательного использования усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) со стороны клиента. Договор считается официально заключенным с момента оформления согласия или внесения полной либо частичной оплаты. После этого клинике запрещено менять условия соглашения в одностороннем порядке, а расторгнуть дистанционный договор пациент сможет тем же способом, которым его оформлял.

Правила составления сметы, оформление представителей и справки для ФНС

При оформлении услуг через законного представителя в документе теперь обязательно указываются реквизиты доверенности. Клиникам разрешили составлять как твердую, так и приблизительную смету, а для оказания допуслуг больше не требуется обязательное допсоглашение — достаточно устного или письменного предупреждения. Для получения социального налогового вычета по НДФЛ клиника сможет выдавать выписку из меддокументации вместо рецептурного бланка, а саму справку об оплате — по форме ФНС, с обязательной передачей данных в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).