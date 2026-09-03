Ставшую заложницей ресторана сову-сплюшку спасли в Москве

В Москве из ресторана изъяли редкую сову-сплюшку — птицу, охраняемую международной конвенцией СИТЕС. Неравнодушные жители заметили сову в клетке и сообщили в департамент природопользования. У владельца заведения не оказалось документов на содержание, и птицу передали в Центр реабилитации диких животных.

Столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды сообщил о спасении редкой совы-сплюшки. Птица содержалась в клетке в одном из ресторанов города — нарушение заметили посетители и обратились в ведомство. Инспектор оперативно выехал на место и установил, что у владельца заведения отсутствуют необходимые разрешительные документы на содержание краснокнижного вида.

Сову изъяли и направили в Центр реабилитации диких животных, где ей обеспечат надлежащий уход. В отношении владельца ресторана возбуждено дело об административном правонарушении. В департаменте напомнили, что сплюшка находится под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС), а изъятие этих птиц из естественной среды без оформленных документов строго запрещено.