Грибной сезон в Подмосковье только начинается: не убирайте корзину до октября

Не торопитесь убирать корзину и сапоги — грибной сезон в Пушкино еще не завершен. По словам эксперта, при теплой и влажной погоде грибница продолжает радовать урожаем вплоть до середины октября, а иногда и дольше. Все упирается в температуру и дожди. Об этом сообщает REGIONS.

Кандидат биологических наук Надежда Бухарова, старший научный сотрудник лаборатории ботаники ФНЦ биоразнообразия ДВО РАН пояснила, что средний срок активного роста грибов в российских лесах — до конца октября. Но точная дата зависит от региона: где-то холода приходят раньше, где-то позже. Для Подмосковья это значит, что после летней волны не стоит сдаваться — если ночи не холодные, а дожди идут, можно смело планировать вылазки.

Основная масса привычных видов — подберезовики, подосиновики, сыроежки, маслята и другие осенние грибы — приходится на период с конца июля до сентября и первой половины октября. К середине октября грибов становится меньше, но это не значит, что их нет совсем. Причина проста: понижение ночных температур и заморозки тормозят плодоношение. Однако как только после дождей возвращается тепло — возможна новая волна.

Грибница живет своей жизнью, и она не смотрит на календарь. Поэтому ориентироваться лучше не на дату, а на погоду. Если в ближайшие дни ожидаются дожди, а столбик термометра не падает ниже +10, смело отправляйтесь в лес. А еще не забывайте: некоторые виды, например зимний опенок, появляются уже в холодный сезон. Так что даже после октября «тихая охота» может продолжаться — просто в другом формате.



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