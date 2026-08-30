«Лишние билеты станут законными». Минтранс разработает поправки для легализации овербукинга

Минтранс России разрабатывает поправки в Воздушный кодекс, которые могут легализовать овербукинг на авиарейсах. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава ведомства Андрей Никитин.

«Для нас в гражданской авиации безусловный приоритет – это доступность полетов, повышение мобильности людей и, самое главное, защита прав и интересов пассажиров, обеспечение их безопасности. Задача Минтранса здесь как раз в том, чтобы прописать четкие, прозрачные правила игры для всей отрасли», – отметил министр.

По словам Никитина, ведомство изучило международную практику овербукинга. Этот инструмент, как пояснил глава Минтранса, позволяет занять места неявившихся пассажиров и предложить их тем, кому необходимо вылететь срочно. Изменения в законодательство готовятся совместно с общественностью и профильными ведомствами. Окончательные решения будут приняты после обсуждения с учетом позиций всех заинтересованных сторон.

Ранее эксперт Пантелеев заявил, что новые запретные зоны не должны повлиять на авиарейсы.