В РПЦ обратились к россиянам с призывом помолиться за отечественный мессенджер МАХ

В Русской православной церкви поддержали идею молитв за технологии. Представитель Иваново-Вознесенской епархии заявил, что подобная практика допустима для достижения полезных результатов. Об этом священнослужитель рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Представитель Иваново-Вознесенской епархии РПЦ отец Макарий высказался о возможности молиться за использование отечественного мессенджера МАХ и других технологий. По мнению священнослужителя, благословение компьютеров и телефонов вполне допустимо, если эти инструменты используются для добрых дел и достижения позитивных целей.

Отец Макарий пояснил, что современные средства связи — это лишь инструменты, помогающие в общении и получении информации. Молитва за технику является проявлением религиозного устремления человека, желающего подчинить материальное духовному началу. Он подчеркнул, что в таком подходе нет ничего предосудительного, если технологии служат во благо.

