В Шатуре прошла творческая и активная «Ночь в парке»

Жители и гости округа собрались в парке им. Гагарина, где смогли пройти множество интересных мастер-классов и поучаствовать в различных активностях. Каждый мог найти увлечение на любой вкус и с пользой провести время на свежем воздухе.

Интересные мастер-классы впервые представили частные организации в парке Гагарина. Так, мастерская «Eco Redesign» помогла участникам мероприятия сплести экологичные украшения, которые можно было забрать на память. Также творческие задания выдавали волонтеры Кервского ДК «Респект»: они организовали целый квест в общественном пространстве для подростков.

Включили в программу и спортивные активности. Студия фитнеса и аэройоги «Трансформация» позволила желающим постоять на гвоздях. Самые стойкие смогли получить приз: купон на занятия. Любители динамики подвигались вместе с хореографом Максимом Кисловым, руководителем студии современного танца «Cherusty Dance».

Отдохнуть гости парка смогли за представлением от фокусника Алекса, который также раскрыл некоторые секреты популярных иллюзий. Приятную музыкальную атмосферу создавала фолк-рок группа «Кладовая солнца».

Гостей фиксировала на камеру фотограф Анастасия Шершень. Она проводила общие и индивидуальные фотосессии, ловя самые яркие моменты мероприятия.

«Ночь в парке» - это областное мероприятие, которое хорошо себя зарекомендовало. Каждый раз событие посещают множество людей, для которых летние вечера становятся по-настоящему теплыми.