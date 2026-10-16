Ветхозаветный запрет: почему Библия предостерегает верующих от татуировок и проколов

Священник Березин: библейские тексты выступали против татуировок и проколов

Общество

В Русской православной церкви рассказали, почему священнослужители с настороженностью относятся к модификациям тела, проколам и татуировкам. Священник Дмитрий Березин подробно разъяснил исторические истоки подобных украшений, их связь с древними языческими обрядами и ветхозаветными запретами, а также ответил на вопрос, допускают ли людей с пирсингом к посещению храмов. Об этом информирует сетевое издание IstokMedia.

Исторические корни: от древних идолопоклонников до современных украшений

По словам священнослужителя, настороженность Церкви к пирсингу проистекает из глубокого исторического контекста.

В древности проколы на теле и специфические украшения являлись неотъемлемым признаком принадлежности к языческим культам. И хотя сегодня подобные элементы утратили свой первоначальный сакральный смысл и воспринимаются как обычная дань моде, традиционное отношение к ним остается сдержанным.

Ветхозаветные запреты: почему Писание выступает против проколов и татуировок

Священник Дмитрий Березин напомнил, что прямое ограничение на нанесение татуировок и проколов содержится еще в текстах Ветхого Завета.

В ту эпоху подобные практики были тесно связаны с языческими религиями, которые нередко включали в себя жестокие ритуалы, человеческие жертвоприношения и каннибализм. Именно поэтому библейские тексты строго предостерегали верующих от уподобления язычникам через телесные модификации.

Посещение храмов: правила для прихожан с пирсингом и татуировками

Наличие пирсинга или татуировок не является поводом для отказа человеку в посещении церковных служб.

Читайте также

«Почему Бог допустил ужасы XX века?»: как христианство объясняет человеческое зло

Виляние хвостом: ветеринар объяснил, почему кошки и собаки конфликтуют

Виляние хвостом: ветеринар объяснил, почему кошки и собаки конфликтуют

Премьера, которую обсуждают до показа: о чем расскажут «Стеклянные ягоды»

Премьера, которую обсуждают до показа: о чем расскажут «Стеклянные ягоды»

Жизнь на сцене оборвалась в 8 лет: в Японии умерла Луна-тян

Грешно ли не платить алименты детям, объяснил священник Батаногов

Грешно ли не платить алименты детям, объяснил священник Батаногов

Система «антиветер»: в Роскачестве рассказали, как продлить срок службы зонта

Система «антиветер»: в Роскачестве рассказали, как продлить срок службы зонта

Беспилотная опасность в Пермском крае: службы перевели в готовность

Видео для иностранца привело подростков к 8-летнему сроку

Видео для иностранца привело подростков к 8-летнему сроку

Швейный бум: предприятия Подмосковья конкурируют за специалистов

Швейный бум: предприятия Подмосковья конкурируют за специалистов

Цветочный вор против романтики: в Балашихе таксист утащил букет с капота чужого авто

Цветочный вор против романтики: в Балашихе таксист утащил букет с капота чужого авто

Крупное агропредприятие попалось на опасной химической обработке полей

Крупное агропредприятие попалось на опасной химической обработке полей

Нейросеть подвела россиянку, искавшую спа-салон в Пекине

Нейросеть подвела россиянку, искавшую спа-салон в Пекине

Добавьте mosregtoday.ru в избранное