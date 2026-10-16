Ветхозаветный запрет: почему Библия предостерегает верующих от татуировок и проколов
Священник Березин: библейские тексты выступали против татуировок и проколов
В Русской православной церкви рассказали, почему священнослужители с настороженностью относятся к модификациям тела, проколам и татуировкам. Священник Дмитрий Березин подробно разъяснил исторические истоки подобных украшений, их связь с древними языческими обрядами и ветхозаветными запретами, а также ответил на вопрос, допускают ли людей с пирсингом к посещению храмов. Об этом информирует сетевое издание IstokMedia.
Исторические корни: от древних идолопоклонников до современных украшений
По словам священнослужителя, настороженность Церкви к пирсингу проистекает из глубокого исторического контекста.
В древности проколы на теле и специфические украшения являлись неотъемлемым признаком принадлежности к языческим культам. И хотя сегодня подобные элементы утратили свой первоначальный сакральный смысл и воспринимаются как обычная дань моде, традиционное отношение к ним остается сдержанным.
Ветхозаветные запреты: почему Писание выступает против проколов и татуировок
Священник Дмитрий Березин напомнил, что прямое ограничение на нанесение татуировок и проколов содержится еще в текстах Ветхого Завета.
В ту эпоху подобные практики были тесно связаны с языческими религиями, которые нередко включали в себя жестокие ритуалы, человеческие жертвоприношения и каннибализм. Именно поэтому библейские тексты строго предостерегали верующих от уподобления язычникам через телесные модификации.
Посещение храмов: правила для прихожан с пирсингом и татуировками
Наличие пирсинга или татуировок не является поводом для отказа человеку в посещении церковных служб.