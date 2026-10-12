Премьера, которую обсуждают до показа: о чем расскажут «Стеклянные ягоды»

Согласно данным пресс‑службы театра, спектакль готовят артисты Пушкинского музыкально‑драматического театра при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Национальной ассоциации драматургов России.



Так, 9 октября театр посетил глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов. По его словам, постановка имеет большую социальную значимость и будет особенно полезна подрастающему поколению. Чиновник побывал на репетиции и высоко оценил работу труппы.



В репертуаре подразделений театра — 40 спектаклей для разных возрастов, в штате — 30 артистов с высшим театральным образованием. Учреждение также реализует грантовые проекты и проводит всероссийские фестивали «Пушкинский театральный фестиваль» и «Пушкино театральное. Наследники Станиславского». Возрастное ограничение — 12+.