Премьера, которую обсуждают до показа: о чем расскажут «Стеклянные ягоды»
Фото: [пресс-служба администрации городского округа Пушкинский]
В Ивантеевском музыкально‑драматическом театре 14 октября покажут премьеру спектакля «Стеклянные ягоды» — постановку о людях, чьи судьбы связаны со специальной военной операцией.
Согласно данным пресс‑службы театра, спектакль готовят артисты Пушкинского музыкально‑драматического театра при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Национальной ассоциации драматургов России.
Так, 9 октября театр посетил глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов. По его словам, постановка имеет большую социальную значимость и будет особенно полезна подрастающему поколению. Чиновник побывал на репетиции и высоко оценил работу труппы.
В репертуаре подразделений театра — 40 спектаклей для разных возрастов, в штате — 30 артистов с высшим театральным образованием. Учреждение также реализует грантовые проекты и проводит всероссийские фестивали «Пушкинский театральный фестиваль» и «Пушкино театральное. Наследники Станиславского». Возрастное ограничение — 12+.