Крупное агропредприятие попалось на опасной химической обработке полей

Кузбасское предприятие завалило проверку из-за полей с пестицидами

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

В Юргинском округе Кемеровской области специалисты Россельхознадзора пресекли грубые нарушения при химической обработке сельхозугодий. Местное агропредприятие заливало поля пестицидами с превышением допустимых доз и «забывало» предупреждать об этом жителей, за что получило официальное предостережение от ведомства. Об этом сообщает VSE42.RU.

Поводом для визита инспекторов стала жалоба, поступившая в Сибирское межрегиональное управление еще в конце августа. Проверив отчетность компании через цифровую систему «Сатурн», ревизоры ахнули: документы заполнялись буквально на коленке, а химикаты списывались вплотную без привязки к конкретным наделам земли.

Главная же опасность кроется в самом процессе обработки. Как выяснилось, аграрии регулярно превышали разрешенную дозировку средств защиты растений и опрыскивали культуры по нескольку раз там, где регламент допускает лишь однократное внесение. Вдобавок предприятие проигнорировало правила безопасности: сведения о работах не выгрузили на профильный портал для пчеловодов, а в газетных публикациях забыли указать ключевую информацию. По итогам проверки Сибирское управление Россельхознадзора объявило нарушителю официальное предостережение.

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