Беспилотная опасность в Пермском крае: службы перевели в готовность

Росавиация: полеты ограничили в аэропортах 12 городов России

Общество

В Пермском крае введен режим беспилотной опасности. Все оперативные службы оповещены и приведены в состояние полной готовности, сообщила пресс-служба регионального Министерства территориальной безопасности.

Жителей призвали сохранять спокойствие

Власти попросили жителей региона быть внимательными и не поддаваться панике. Оперативные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности.

Опасность БПЛА объявляли в нескольких регионах

В ночь на 7 октября режим опасности атаки украинских беспилотников вводился в ряде российских регионов, в том числе в Крыму, Татарстане, Самарской и Ульяновской областях.

В связи с угрозой Росавиация временно ограничивала полеты в аэропортах 12 городов. Ограничения затронули, в частности, воздушные гавани Самары, Казани, Пензы, Ижевска, Чебоксар, Саратова и Саранска.

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