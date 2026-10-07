Беспилотная опасность в Пермском крае: службы перевели в готовность
Росавиация: полеты ограничили в аэропортах 12 городов России
В Пермском крае введен режим беспилотной опасности. Все оперативные службы оповещены и приведены в состояние полной готовности, сообщила пресс-служба регионального Министерства территориальной безопасности.
Жителей призвали сохранять спокойствие
Власти попросили жителей региона быть внимательными и не поддаваться панике. Оперативные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности.
Опасность БПЛА объявляли в нескольких регионах
В ночь на 7 октября режим опасности атаки украинских беспилотников вводился в ряде российских регионов, в том числе в Крыму, Татарстане, Самарской и Ульяновской областях.
В связи с угрозой Росавиация временно ограничивала полеты в аэропортах 12 городов. Ограничения затронули, в частности, воздушные гавани Самары, Казани, Пензы, Ижевска, Чебоксар, Саратова и Саранска.