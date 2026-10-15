Швейный бум: предприятия Подмосковья конкурируют за специалистов

В России вырос спрос на швей: предприятия испытывают нехватку кадров и готовы платить опытным специалистам до ₽140 тыс. Высшее образование для этой профессии не требуется. Об этом REGIONS рассказал специалист по подбору персонала Александр Брюхов.

В Москве и Подмосковье на производстве можно получать ₽80–130 тыс., а доход опытных портных доходит до ₽140 тыс. Для Подмосковья ситуация особенно актуальна: здесь работают швейные и мебельные производства, предприятия легкой промышленности и небольшие мастерские. Им нужны как специалисты на отдельные операции, так и швеи-универсалы.

Брюхов пояснил, что работодатели конкурируют за людей с практическими навыками. Если сотрудник умеет работать на промышленном оборудовании, соблюдает технологию и выдает стабильное качество, его ценность для предприятия заметно возрастает. Поэтому компании готовы пересматривать условия и предлагать более высокую оплату тем, кто действительно умеет шить.

Сумма в ₽140 тыс. — скорее ориентир для опытных работников, а не гарантированный доход для новичка. Зарплата зависит от сложности изделий, квалификации, производительности, графика и системы оплаты. На некоторых предприятиях доход складывается из фиксированной части и сдельной оплаты. Брюхов отметил, что начинающему специалисту не стоит ориентироваться только на максимальные цифры в объявлениях. Сначала нужно освоить оборудование, научиться выполнять операции аккуратно и соблюдать сроки. По мере роста квалификации появляется возможность претендовать на более сложные задачи и более высокий заработок.

При выборе вакансии соискателю стоит уточнить, указана ли зарплата до или после вычета налогов, предусмотрено ли обучение на месте и зависит ли итоговая сумма от количества выполненных изделий.

Для работы швеей профильное высшее образование обычно не требуется. Освоить профессию можно в колледже, на курсах или непосредственно на производстве. Брюхов посоветовал тем, кто рассматривает эту профессию как способ сменить работу, начинать с вакансий, где предусмотрено обучение или готовы рассматривать кандидатов с небольшим опытом. Перед устройством нужно узнать, какие операции предстоит выполнять, как устроен рабочий день и каким образом рассчитывают зарплату.