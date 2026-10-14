Нейросеть подвела россиянку, искавшую спа-салон в Пекине

Директор Глибичук: ИИ отправил туристку в Пекине вместо спа-салона в колледж

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Россиянка не смогла попасть в спа-салон в Пекине, поскольку нейросеть указала неверный адрес и ошиблась при построении маршрута. Об этом «Ленте.ру» рассказал директор департамента интернет-маркетинга туроператора «Интурист» Александр Глибичук.

По его словам, в августе сотрудница компании направлялась в Сингапур и проводила в пекинском аэропорту пересадку продолжительностью 11,5 часа. Чтобы отдохнуть перед следующим рейсом, она решила посетить спа-центр и с помощью китайской нейросети составила подробный маршрут с пересадкой на метро.

Однако на указанной станции не оказалось предусмотренного перехода, а по адресу назначения туристка обнаружила колледж печати вместо спа-салона.

В итоге подходящее заведение ей удалось найти в другом районе города. На этот раз россиянка обратилась за помощью к местным жителям, которые подсказали нужное место.

Ранее сообщалось, что ИИ не всегда учитывает безопасность маршрутов для туристов.

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