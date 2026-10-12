Система «антиветер»: в Роскачестве рассказали, как продлить срок службы зонта

Сезон дождей — время, когда особенно остро встает вопрос о надежном зонте, и тут многие совершают ошибку, полагаясь исключительно на цену. В Роскачестве развеяли распространенный стереотип: долговечность аксессуара определяется вовсе не стоимостью, а пониманием его устройства и грамотным уходом. Об этом сообщает NEWS.ru .

Главный принцип прост — чем меньше движущихся деталей, тем дольше служба. Самыми ненадежными оказываются ультралегкие телескопы с большим числом сложений: их хрупкий механизм быстро выходит из строя. Куда прочнее зонты-трости с увеличенным количеством спиц и системой «антиветер», которые сопротивляются порывам ветра и служат заметно дольше.

Однако даже самый крепкий зонт можно загубить неправильной эксплуатацией. Ключевое правило сушки — держать устройство в сложенном, но не свернутом состоянии, подвешивая куполом вниз вдали от источников тепла. Многие же, вернувшись с улицы, машинально сворачивают мокрый зонт в тугой рулон или ставят его к батарее, чем губят ткань и механизм. Не менее важен и уход за куполом: его следует периодически мыть мягким шампунем под душем, а заодно очищать ручку, которая постоянно контактирует с улицей и собирает грязь. Эти нехитрые процедуры занимают считанные минуты, но именно они определяют, сколько аксессуар прослужит.

Последствия пренебрежения этими правилами вполне ощутимы для кошелька. Так, при правильной эксплуатации зонт способен прослужить до десяти лет, тогда как при небрежном обращении он может сломаться меньше чем за год. Разница колоссальная: один и тот же аксессуар либо становится верным спутником на долгие сезоны, либо превращается в одноразовую покупку. Особенно это касается дешевых моделей, которые при неправильном уходе приходят в негодность буквально после нескольких дождей, вынуждая снова и снова тратиться на замену.

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