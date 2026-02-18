Владельцам гаражей дали 5 лет: Госдума приняла решение о судьбе гаражной амнистии

В России может продолжить работу программа гаражной амнистии. В Госдуму поступил законопроект, который предлагает продлить упрощенный порядок оформления гаражей и земли под ними до 1 сентября 2031 года. Документ опубликовали 18 февраля на официальном портале правовой информации, пишут Известия .

Идею поддержали в профильном комитете Госдумы. Павел Крашенинников, который возглавляет комитет по госстроительству и законодательству, объяснил, почему важно сохранить этот механизм. По его словам, амнистия уже помогла сотням тысяч людей стать законными владельцами своего имущества. Теперь они могут не бояться сноса построек, а также получили право продавать гаражи или передавать их по наследству. Крашенинников добавил, что работы впереди еще много, поэтому упрощенный режим стоит оставить еще на пять лет.

Статистику подвели в Росреестре. За три с половиной года действия закона граждане оформили больше 746 тысяч объектов. В это число входят как сами гаражи, так и участки, на которых они стоят.

Активнее всего новой возможностью пользовались в нескольких регионах. Лидером по количеству оформленных гаражей стала Ленинградская область — там зарегистрировали 17,4 тысячи объектов. Следом идут Омская область с показателем 13 тысяч, а также Московская, Саратовская и Тюменская области, где цифры приближаются к 10 тысячам.

Что касается земли под гаражами, то тут ситуация похожая. Больше всего участков оформили опять же в Ленинградской области — почти 40 тысяч. В Московской и Саратовской областях этот показатель превысил 21 тысячу, а в Омской области достиг 15,6 тысячи регистраций.