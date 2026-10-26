Вместо моря — стройка: туристы из Приморья приехали в Санью и обомлели от отеля

PRIMPRESS: туристы из Приморья заселились в отель Саньи и обомлели из-за ремонта

Общество

Супружеская пара из Приморья приехала в китайскую Санью и при заселении обнаружила, что часть забронированного отеля закрыта на ремонт. Об этом сообщает PRIMPRESS. Путевку на восемь ночей туристы купили заранее, еще летом, выбирая гостиницу по фотографиям с бассейном и видом на залив.

На месте у входа стояли строительные леса, а в коридоре пахло краской. Вместо номера на высоком этаже паре предложили комнату на первом этаже рядом с зоной ремонта: из окна вместо моря были видны стройматериалы и работающая техника. По словам одной из отдыхающих, администрация объяснила ситуацию тем, что ремонт начался раньше запланированного срока, а туристов об этом не уведомили. Сразу переселить супругов в другой отель не смогли — свободных номеров нужной категории не было.

В итоге паре предложили скидку на проживание и переезд в другой корпус через два дня. Отдыхающие согласились, но отметили, что первые сутки отпуска прошли не по плану. Туроператор ситуацию пока не прокомментировал. Юристы рекомендуют в таких случаях фиксировать несоответствие условиям договора: фотографировать номер, сохранять переписку с отелем и требовать письменное подтверждение обещанной компенсации.

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