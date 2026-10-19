Новая должность Силуанова: глава Минфина станет вице-премьером правительства
РБК: глава Росавиации Ядров выдвинут на пост министра транспорта
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным, по итогам которой поддержал предложенный список кадровых перестановок в правительстве. Согласованные кандидатуры уже внесены на рассмотрение в Государственную думу. Изменения затронут руководящие посты в Минфине, Минтрансе и дальневосточном аппарате, а также структуру самого кабмина. Об этом информирует РБК со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Новые кандидатуры и изменения в структуре Правительства РФ
- Руководитель аппарата правительства: на пост вице-премьера — руководителя аппарата предложена Ирина Окладникова (действующий первый замминистра финансов).
- Дальневосточный округ: на должность вице-премьера — полпреда президента в ДФО выдвинут Олег Кожемяко (губернатор Приморского края).
- Транспортный блок: вице-премьером по транспорту предложен Андрей Никитин (министр транспорта). На освобождающуюся должность министра транспорта выдвинут Дмитрий Ядров (руководитель Росавиации).
- Спецназначение Минфина: в структуре кабмина вводится совмещенная должность вице-премьера — министра финансов, на которую претендует Антон Силуанов.