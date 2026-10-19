Новая должность Силуанова: глава Минфина станет вице-премьером правительства

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным, по итогам которой поддержал предложенный список кадровых перестановок в правительстве. Согласованные кандидатуры уже внесены на рассмотрение в Государственную думу. Изменения затронут руководящие посты в Минфине, Минтрансе и дальневосточном аппарате, а также структуру самого кабмина. Об этом информирует РБК со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.