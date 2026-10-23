Борьба со смартфонами: Актеры «Оперы нищих» призвали не снимать спектакль

Известия: поднять цены на спектакль «Опера нищих» до 120 тысяч смогли перекупщик

Общество

Московский театральный рынок столкнулся с очередным всплеском спекуляций: билеты на премьерный спектакль Евгения Писарева «Опера нищих» в Театре имени Пушкина раскуплены на официальном сайте до конца года, а на вторичном рынке их стоимость достигает 120 тысяч рублей. Постановка с Максимом Матвеевым и Александрой Урсуляк потеснила по уровню ажиотажа «Гамлета» в МХТ имени Чехова. Помимо высокого ценового барьера, создатели спектакля столкнулись с проблемой несанкционированной видеосъемки: артисты публично призвали зрителей отказаться от использования смартфонов во время показов. Об этом сообщают Известия.

Детали ажиотажа вокруг «Оперы нищих» и ситуация на рынке

  • Ценообразование и перекупщики:
    • Официальные цены: от 9,5 тыс. рублей за места в центре партера (билеты полностью распроданы на ноябрь и декабрь);
    • Вторичный рынок: от 14,5 тыс. рублей (балкон) до 60–120 тыс. рублей (первые ряды партера и места у прохода);
    • Сравнение с рынком: ранее билеты на «Гамлета» с Юрой Борисовым у перекупщиков достигали 165–200 тыс. рублей, однако после смены исполнителя главная роль перешла к Оливеру Маре, а цены снизились до 1,8–12,5 тыс. рублей.
  • О спектакле:
    • Премьера: 17 сентября 2026 года в Театре имени Пушкина;
    • Режиссер: Евгений Писарев (по мотивам «Трехгрошовой оперы» Бертольта Брехта);
    • В главных ролях: Максим Матвеев (Мэкки-Нож) и Александра Урсуляк (Дженни-ягодка).
  • Этическая дискуссия:
    • Александра Урсуляк и Максим Матвеев призвали зрителей прекратить запись музыкальных номеров на телефоны во время действия, предложив ограничиваться фото на поклонах;
    • Проблему использования гаджетов в театрах также публично поддержала актриса Кейт Бланшетт после показов в Лондоне.

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