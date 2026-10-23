Борьба со смартфонами: Актеры «Оперы нищих» призвали не снимать спектакль

Московский театральный рынок столкнулся с очередным всплеском спекуляций: билеты на премьерный спектакль Евгения Писарева «Опера нищих» в Театре имени Пушкина раскуплены на официальном сайте до конца года, а на вторичном рынке их стоимость достигает 120 тысяч рублей. Постановка с Максимом Матвеевым и Александрой Урсуляк потеснила по уровню ажиотажа «Гамлета» в МХТ имени Чехова. Помимо высокого ценового барьера, создатели спектакля столкнулись с проблемой несанкционированной видеосъемки: артисты публично призвали зрителей отказаться от использования смартфонов во время показов. Об этом сообщают Известия.