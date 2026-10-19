Лекарство и БАД: ученые Бурятии выведут на рынок средство от тревожности

Ученые Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова разработали растительный аналог транквилизаторов на основе цинарозида, выделенного из левзеи одноцветковой. Доклинические испытания подтвердили, что вещество снижает уровень тревоги и агрессии, оказывает нейропротекторный и антиамнестический эффект, не угнетая нервную систему и мышление. Разработчики готовят патент для промышленного выпуска лекарства и БАД. Об этом сообщает агентство ТАСС.