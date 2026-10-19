Лекарство и БАД: ученые Бурятии выведут на рынок средство от тревожности
ТАСС: ученые Бурятии выведут на рынок средство от тревожности
Ученые Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова разработали растительный аналог транквилизаторов на основе цинарозида, выделенного из левзеи одноцветковой. Доклинические испытания подтвердили, что вещество снижает уровень тревоги и агрессии, оказывает нейропротекторный и антиамнестический эффект, не угнетая нервную систему и мышление. Разработчики готовят патент для промышленного выпуска лекарства и БАД. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Ключевые свойства и перспективность разработки
- Активное вещество: из левзеи одноцветковой выделен биологически активный компонент — цинарозид.
- Фармакологическое действие: избирательно снижает тревожность и агрессию, стимулирует выработку адаптивных рефлексов и защищает клетки мозга без седативного эффекта и потери ясности ума.
- Технология и импортозамещение: метод получения вещества из местного сырья состоит из минимального числа этапов, что упрощает промышленное масштабирование и снижает себестоимость.
- Целевая аудитория: будущие препараты и БАД предназначены для пожилых людей с нарушениями памяти, студентов при высоких нагрузках и пациентов с хроническим стрессом.
- Текущий статус: идет процесс патентования технологии.