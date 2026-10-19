Лекарство и БАД: ученые Бурятии выведут на рынок средство от тревожности

ТАСС: ученые Бурятии выведут на рынок средство от тревожности

Общество

Ученые Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова разработали растительный аналог транквилизаторов на основе цинарозида, выделенного из левзеи одноцветковой. Доклинические испытания подтвердили, что вещество снижает уровень тревоги и агрессии, оказывает нейропротекторный и антиамнестический эффект, не угнетая нервную систему и мышление. Разработчики готовят патент для промышленного выпуска лекарства и БАД. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Ключевые свойства и перспективность разработки

  • Активное вещество: из левзеи одноцветковой выделен биологически активный компонент — цинарозид.
  • Фармакологическое действие: избирательно снижает тревожность и агрессию, стимулирует выработку адаптивных рефлексов и защищает клетки мозга без седативного эффекта и потери ясности ума.
  • Технология и импортозамещение: метод получения вещества из местного сырья состоит из минимального числа этапов, что упрощает промышленное масштабирование и снижает себестоимость.
  • Целевая аудитория: будущие препараты и БАД предназначены для пожилых людей с нарушениями памяти, студентов при высоких нагрузках и пациентов с хроническим стрессом.
  • Текущий статус: идет процесс патентования технологии.

Читайте также

Операция и гормонотерапия: Анита Цой раскрыла детали своего лечения

Теоретический экзамен на водительские права будут записывать на видео

Теоретический экзамен на водительские права будут записывать на видео

«Мы рядом!»: победители конкурса волонтеров в Наро-Фоминске развивают интересные проекты

«Мы рядом!»: победители конкурса волонтеров в Наро-Фоминске развивают интересные проекты

Двойной ценник за въезд: почему попытка соседей снизить стоимость аренды провалилась в суде

Маск захотел встретиться с китайским двойником: предприниматель предложил выйти на сцену вместе

Автомобили подорожают с января: сколько придется платить за утильсбор

«Они вышли из кустов». Стая гиен атаковала военных Британии в Кении

«Они вышли из кустов». Стая гиен атаковала военных Британии в Кении

Сахар на грани: терапевт из Подмосковья объяснила, как не перешагнуть черту диабета

Сахар на грани: терапевт из Подмосковья объяснила, как не перешагнуть черту диабета

Алкоголь в семье меняет привычки детей: врач рассказала о возможных последствиях

Перепланировка квартиры: за какие незаконные работы можно лишиться жилья

Перепланировка квартиры: за какие незаконные работы можно лишиться жилья

Просроченные продукты могут вызвать отравление: почему нагрев не спасает

Синоптики спрогнозировали сильный дождь местами в Подмосковье 15 октября

Синоптики спрогнозировали сильный дождь местами в Подмосковье 15 октября

Добавьте mosregtoday.ru в избранное