Борьба за здоровье: В РФ требуют запретить продукты с пальмовым маслом детям

Депутат Государственной думы Сергей Миронов выступил с инициативой ввести запрет на поставку продуктов, содержащих пальмовое масло, в образовательные и медицинские учреждения. В беседе с журналистами парламентарий подчеркнул, что ежегодно в Россию ввозится около 1 млн тонн этого сырья, а его минимальная переработка в дешевых продуктах создает серьезные риски для здоровья, включая онкологические патологии и метаболические нарушения. Миронов предложил закрепить ограничения отдельным федеральным законом и повысить налоги на данный продукт. Об этом сообщает Газета.Ru.