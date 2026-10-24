Борьба за здоровье: В РФ требуют запретить продукты с пальмовым маслом детям

Инициатива Миронова: закупку пальмового масла для больниц предложено пресечь

Общество

Депутат Государственной думы Сергей Миронов выступил с инициативой ввести запрет на поставку продуктов, содержащих пальмовое масло, в образовательные и медицинские учреждения. В беседе с журналистами парламентарий подчеркнул, что ежегодно в Россию ввозится около 1 млн тонн этого сырья, а его минимальная переработка в дешевых продуктах создает серьезные риски для здоровья, включая онкологические патологии и метаболические нарушения. Миронов предложил закрепить ограничения отдельным федеральным законом и повысить налоги на данный продукт. Об этом сообщает Газета.Ru.

Законодательные инициативы и экспертные аргументы

  • Медицинские и физиологические риски:
    • Онкология и репродукция: при нагревании пальмового масла с минимальной степенью очистки образуются токсичные вещества, повышающие вероятность онкозаболеваний;
    • Сердечно-сосудистые патологии: постоянное употребление дешевых фракций увеличивает риск развития ожирения, метаболических нарушений и болезней сердца.
  • Предлагаемые меры регулирования:
    • Федеральный запрет: принять закон, запрещающий закупку продуктов с пальмовым маслом для школ, детсадов и больниц;
    • Налоговая нагрузка: повысить ставки налогов на ввоз и оборот пальмового масла для стимулирования глубокой очистки или отказа производителей от дешевых заменителей.

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