Опасность на скользкой дороге: эксперты призвали менять резину при +5 градусов
Autonews: водителям напомнили о штрафах 500 рублей за летние шины зимой
В преддверии зимнего сезона автоюристы и эксперты предупредили российских водителей об ответственности и опасности эксплуатации летней резины в холодное время года. Согласно статье 12.5 КоАП РФ, использование летних шин в зимние месяцы влечет за собой штраф в размере 500 рублей и вынесение предписания об устранении неисправности. Специалисты подчеркивают, что летняя резина «дубеет» уже при температуре +5–7 °C, существенно увеличивая тормозной путь и снижая управляемость на скользком покрытии. Об этом сообщает Autonews.ru.
Штрафы, правила безопасного вождения и выбор резины
- Законодательные нормы: штраф за использование летних покрышек зимой составляет 500 рублей (ст. 12.5 КоАП РФ). Инспектор ГИБДД также вправе выдать официальное предписание на устранение нарушения в установленный срок.
- Физика поведения шин: при снижении среднесуточной температуры до +5–7 °C состав летней резины теряет эластичность, увеличивается тормозной путь и ухудшается сцепление с асфальтом.
- Рекомендации при экстренной поездке в заморозки:
- Снизить скорость движения до 40–50 км/ч;
- Увеличить дистанцию до впереди идущего авто минимум до 30 метров;
- Избегать резких маневров и экстренных торможений.
- Сроки и тип замены: проводить «переобувку» рекомендуется при стабильных +5–7 °C, не дожидаясь гололеда. Для большинства регионов РФ производители советуют зимние шины скандинавского типа, так как «всесезонка» быстро изнашивается и не справляется с экстремальными морозами.