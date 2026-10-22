Опасность на скользкой дороге: эксперты призвали менять резину при +5 градусов

В преддверии зимнего сезона автоюристы и эксперты предупредили российских водителей об ответственности и опасности эксплуатации летней резины в холодное время года. Согласно статье 12.5 КоАП РФ, использование летних шин в зимние месяцы влечет за собой штраф в размере 500 рублей и вынесение предписания об устранении неисправности. Специалисты подчеркивают, что летняя резина «дубеет» уже при температуре +5–7 °C, существенно увеличивая тормозной путь и снижая управляемость на скользком покрытии. Об этом сообщает Autonews.ru.