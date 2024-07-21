Вооруженные силы Украины на всех участках фронта каждый день несут невосполнимые потери в живой силе численностью порядка 2500 человек. Такие данные в беседе с РИА Новости привел военный эксперт Алексей Леонков.

Одной из причин такой смертности на поле боя Леонков назвал низкие моральный дух и военную подготовку украинских солдат. Как отметил эксперт, раньше новобранцев ВСУ обучали месяц-полтора, сейчас — в лучшем случае три недели, а то и всего три дня. Затем — винтовку в руки и на передовую.

«Потери противника — от 1600 до 2500 человек по всей линии боевого соприкосновения в день. <…> Те резервы, которые тэцэкашники набирают с трудом, тратятся очень быстро и восполнить их не удается», — сообщил Леонков.

Именно низкой подготовленностью и нежеланием бесцельно умирать на поле боя обусловлены участившиеся случаи сдачи в плен украинских военных, пояснил Леонков.

«Из-за кратких сроков обучения и больших потерь на фронте многие солдаты ВСУ сдаются в плен к российским военным — другой возможности выжить у них нет. Но если в открытую пойдут с белым флагом, убьют свои же», — добавил эксперт.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о возвращении 95 российских военнослужащих. Оборонное ведомство отметило, что военные были перевезены в Россию с подконтрольных киевскому режиму территорий.