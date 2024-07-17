В Россию из Украины вернулись 95 российских военнопленных

Министерство обороны РФ сообщило о возвращении 95 российских военнослужащих. Оборонное ведомство отметило , что военные были перевезены в Россию с подконтрольных киевскому режиму территорий.

В сообщении говорится, что возвращение российских солдат произошло благодаря переговорному процессу с украинской стороной. Отмечается, что в плену военнослужащим грозила бы смерть.

Взамен на Украину вернулись украинские солдаты в таком же количестве, добавили в Минобороны РФ. Также в ведомстве подчеркнули, что содействие в обмене пленными оказали представители Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Освобожденные российские военнослужащие будут доставлены в Москву на самолетах военно-транспортной авиации ВКС. Там им предстоит пройти лечение в медицинских учреждения Минобороны. Также всем солдатам оказывают необходимую психологическую поддержку.

Предыдущий обмен военнопленными между Москвой и Киевом произошел 25 июня. Тогда на Родину вернулись 90 российских солдат. В таком же количестве на Украину отправили солдат ВСУ.

Ранее генерал-майор Апты Алаудинов предрек завершение специальной военной операции (СВО) на Украине к концу 2024-го года.