Война за пирс: скандал вокруг участков Киркорова обрастает новыми миллионами

Общественник и предприниматель из Саратова Глеб Рыськов инициировал новую проверку в отношении владельцев элитной недвижимости на Мякининском полуострове. На этот раз объектом жалобы в Генеральную прокуратуру стали соседи известного певца Филиппа Киркорова. Документы с соответствующим заявлением оказались в распоряжении РЕН ТВ.

По утверждению заявителя, не менее двадцати владельцев участков самовольно заняли прибрежную полосу, перекрыв доступ к воде. Рыськов подсчитал, что совокупная кадастровая стоимость захваченных береговых территорий достигает 689 миллионов рублей. Бизнесмен настаивает на том, чтобы надзорные органы обязали собственников снести все постройки в водоохранной зоне и вернуть ландшафту первозданный вид.

Общественник не ограничивается обращением в прокуратуру и готовится перенести борьбу на более высокий уровень. Он анонсировал планы подать иск в Верховный суд, если нижестоящие инстанции откажутся восстанавливать законность.

Стоит отметить, что это не первая попытка Рыськова привлечь к ответственности звездных соседей. Ранее Красногорский городской суд уже отклонил его иск, в котором он требовал запретить Филиппу Киркорову пользоваться пирсом и теннисным кортом, расположенными на берегу Москвы-реки. Теперь фокус внимания сместился на более широкий круг владельцев недвижимости в этом престижном районе.