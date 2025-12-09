Мошенники активизируются под Новый год: названы самые популярные «праздничные» схемы обмана

Предпраздничный ажиотаж и готовность к импульсивным покупкам при виде скидок, розыгрышей и акций — факторы, влияющие на снижение бдительности. Этим активно пользуются мошенники, активизируя новогодние схемы обмана. Как не попасться на их уловку, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

Эксперт отметила, что разнообразные «праздничные» схемы обмана варьируются от масштабных ловушек в виде фальшивых сайтов маркетплейсов до манипуляции нереально большими скидками в интернет-магазинах и на брендовых промо-сайтах или в группах в социальных сетях и мессенджерах.

«Какой бы механизм не выбрали злоумышленники, принцип обмана пользователей интернет-магазина сводится к нескольким основным вариантам. Первая популярная схема выглядит так: оплата за покупку поступает на реквизиты мошенников, а товар покупатель не получает. Еще один вариант связан со взломом банковских приложений или Госуслуг потенциальной жертвы обмана», — пояснила Бастрыкина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Под любым предлогом аферисты пытаются получить СМС-код для доступа в систему, добавила она, при этом пользователя вводят в заблуждение, и он думает, что это код от промо-акции или персональный код для получения скидки.

«Нюансов может быть много, мошенники регулярно придумывают новую упаковку для своих схем. Но все попытки окончатся неудачно, если помнить простые правила: никому не сообщать личную информацию, включая СМС-код, а также внимательно проверять интернет-магазины, на которых вы совершаете покупки», — заключила эксперт.

Ранее врачи заявили, что большинство новогодних искусственных елей опасны для здоровья.