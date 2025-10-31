В Подмосковье вынесен суровый приговор по делу о многолетнем сексуальном насилии над несовершеннолетней

Суд в Подмосковье назначил строгое наказание 34-летнему мужчине, признанному виновным в многолетних сексуальных преступлениях в отношении своей несовершеннолетней падчерицы. Обвинительный приговор стал итогом масштабного расследования, проведенного главным следственным управлением СКР по региону.

Как установило следствие, преступление носило систематический характер: насилие продолжалось более четырех лет — с января 2020 года по май 2024-го. В отношении злоумышленника были доказаны эпизоды по целому ряду статей Уголовного кодекса, включая изнасилование, насильственные действия сексуального характера, а также половые сношения и развратные действия с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

Неопровержимыми доказательствами вины подсудимого стали результаты судебных экспертиз и показания, полученные в ходе допросов. Эта доказательная база легла в основу обвинения и не оставила у суда сомнений в его виновности.

В итоге суд приговорил преступника к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

