«Вред мозгу и нервной системе»: Сотрудники детского сада в Китае подмешивали в еду свинец

Суд в китайском городе Тяньшуй вынес приговоры руководству и сотрудникам частного детского сада по делу о массовом отравлении воспитанников свинцом. Об этом сообщает «Центральное телевидение КНР».

Владелица учреждения Ли Хуэйфан приговорена к пожизненному лишению свободы с конфискацией личного имущества на сумму 500 тысяч юаней (около $75 тыс.). Исполнительный директор Чжу Цзинлинь получил 15 лет тюрьмы и штраф в 300 тысяч юаней. Четверо работников кухни также осуждены на сроки от 6 до 8 лет лишения свободы.

Следствие выяснило, что Ли Хуэйфан и Чжу Цзинлинь давали поварам указание добавлять в блюда токсичные художественные краски. Это делалось, чтобы выпечка, включая финиковые кексы и кукурузные рулеты, выглядела ярче и привлекательнее для родителей. На упаковках красителей содержалось прямое предупреждение о недопустимости употребления в пищу.

В результате начиная с 2024 года дети получали отравленную еду. У более чем 200 воспитанников и 20 сотрудников был зафиксирован аномально высокий уровень свинца в крови. В отдельных образцах пищи концентрация металла превышала допустимую норму в тысячи раз. По оценке медиков, это наносит серьезный вред мозгу и нервной системе ребенка.

Ранее сообщалось о том, что после ужина в лагере «Юбилейный» на Сахалине госпитализированы шесть детей.