Уколы «на опережение» и фильтры: раскрыта причина страха зумеров перед старостью

Молодые люди — поколение, которое боится старости сильнее всех. Они покупают антивозрастные средства в 20 лет, делают «профилактические» уколы, пьют добавки для кожи и волос и следят за каждым изменением внешности. Предыдущие поколения задумывались об этом на двадцать лет позже. Почему зумеры так панически боятся стареть и что с этим делать, REGIONS рассказала психолог Елена Морганюк.

Опросы рисуют тревожную картину: стареть боятся 56% людей в возрасте 18–24 лет. Для сравнения — среди тех, кому за 77, таких всего 21%. То есть уже пожилые люди относятся к возрасту спокойнее, чем те, кто только начинает жить. При этом 22% молодых считают, что старость наступает уже в 35 лет. По данным другого опроса, молодое поколение отводит ей начало в 62 года, а старшее отодвигает рубеж до 67. Парадокс: молодежь называет старостью возраст, до которого ей еще жить и жить, и уже сейчас его страшится.

Откуда страх

Первая причина — цифровая среда. Молодые — первое поколение, чья жизнь с самого начала проходит под постоянным наблюдением за собой через экран. Фронтальная камера, соцсети и фильтры изменили то, как мозг воспринимает собственное лицо: раньше человек видел отражение мельком, при разном свете, а теперь обрабатывает статичное отфильтрованное изображение себя круглосуточно. Глядя в обычное зеркало, естественные черты — морщинки, текстура кожи — воспринимаются как угроза, как сбой. По словам Морганюк, фронтальная камера изменила мозг: молодые видят себя через фильтры, а потом смотрят в зеркало и не узнают себя, а мозг считывает нормальную физиологию как ошибку.

Вторая причина — нестабильность в экономике. Молодые входят во взрослую жизнь в эпоху перемен: социальные лифты работают плохо, горизонт планирования сжимается. Когда взрослый мир не дает стабильности, молодость становится единственной «валютой», гарантирующей принятие и право на ошибку, а гладкая кожа — биологической броней. Потерять ее значит потерять защиту.

Третья причина — культура визуального контроля. Даже громче всех говоря о принятии себя, молодые живут в среде, где лицо постоянно сравнивается: фильтры, алгоритмы и блогеры с «идеальной» кожей создают недостижимый образец. Исследования подтверждают: более трех часов в соцсетях в день удваивают вероятность обращения за косметическими процедурами.

Как это выглядит на практике

Косметологи фиксируют рост обращений от людей младше 30 с просьбой о «профилактических» уколах. Появился даже термин «предотвращение старения с молодости» — борьба с возрастом с помощью процедур. Уход перестал быть заботой и превратился в источник тревоги; это явление уже называют навязчивым стремлением к «идеальной» коже.

Как не попасть в ловушку

Перестаньте сравнивать себя с отфильтрованными изображениями: поры, текстура и мимические морщины — норма, и у тех, кто «идеален» в кадре, в жизни те же особенности.

Переключите фокус с внешности на ощущения: вместо сканирования лица в поисках недостатков спросите себя, что вы чувствуете — усталость, голод, напряжение. Забота о теле — это сон, еда и движение, а не бесконечные процедуры.

Верните контроль над алгоритмами: если лента из бьюти-контента вызывает тревогу, отпишитесь и подпишитесь на то, что дает ощущение опоры, а не сравнения.

Помните, что старость — не потеря, а приобретение: люди старшего возраста часто менее тревожны и больше удовлетворены жизнью, чем молодые.

По словам психолога, молодость — это время, которое проходит, и трагедии в этом нет. Трагедия в другом — провести свою молодость в страхе перед ее концом. Морганюк отметила, что тот, кто боится старости в двадцать, по сути не живет, а готовится к тому, что еще не наступило, и это максимально нерационально.