Поездка в Брюссель и переезд в Чехию: что известно о судье Романе Караване

ВСП: в отношении одесского судьи Каравана открыли дисциплинарное дело

Общество

Судья Одесского окружного административного суда Роман Караван в ноябре 2025 года отправился в служебную командировку в Брюссель, после которой не вернулся к работе. Согласно материалам Высшего совета правосудия Украины (ВСП), он подал заявление об увольнении по собственному желанию и сообщил о переезде в Чехию, где намерен ухаживать за тяжелобольным отцом, проживающим в Праге, пишет МК.

В производстве судьи оставались 474 дела

На момент отъезда Каравана в его производстве находились 474 нерассмотренных дела и материала. Эти сведения приводятся в документах Высшего совета правосудия.

Другие подробности обстоятельств, при которых судья не вернулся к исполнению обязанностей, в опубликованных материалах не раскрываются.

В отношении Каравана открыли дисциплинарное дело

7 октября 2026 года Высший совет правосудия открыл в отношении судьи дисциплинарное дело. Информация об этом содержится в материалах совета.

По имеющимся данным, сам Караван объяснил переезд необходимостью ухаживать за тяжелобольным отцом в Праге. Официальных комментариев судьи или украинских властей по поводу открытия дисциплинарного дела на момент публикации не поступало.

Ранее на Украине также появлялись сообщения о чиновниках и политиках, которые якобы покинули страну. В частности, мэр Днепропетровска Борис Филатов опровергал слухи о своем бегстве, а бывший народный депутат Вадим Новинский призывал Владимира Зеленского уйти в отставку.

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