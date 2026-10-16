Трагедия в Шарм-эш-Шейхе: российский школьник погиб от удара током в отеле

В Египте двое российских детей получили удар током на территории отеля

Общество

Несчастный случай со смертельным исходом произошел во время отдыха российской семьи на популярном египетском курорте Шарм-эш-Шейх. На территории одного из гостиничных комплексов двое подростков из России получили сильнейший удар электрическим током. В результате полученных травм один несовершеннолетний скончался на месте, второй ребенок был экстренно доставлен в медицинское учреждение. Свидетели происшествия рассказывают о возможных нарушениях техники безопасности и попытках администрации скрыть истинные причины произошедшего, пишет КП.

Детали происшествия: вода, подсветка и обнаженный провод

Согласно показаниям очевидцев, трагедия развернулась на территории отеля в вечернее время.

  • Хронология событий: подростки находились у бассейна или в парковой зоне и раскачивались на лежаке. В какой-то момент конструкция потеряла равновесие, и дети упали.
  • Причина поражения током: один из мальчиков скатился по газону к основанию дерева, возле которого была проложена декоративная подсветка с электрической проводкой.
  • Сопутствующие факторы: незадолго до инцидента сотрудники отеля проводили плановый полив газона. Попадание воды на оголенные или поврежденные электрические коммуникации, предположительно, спровоцировало короткое замыкание и утечку тока на мокрую землю.

Второй пострадавший школьник выжил, но получив травмы, находится под наблюдением врачей в местной больнице.

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