Трагедия в Шарм-эш-Шейхе: российский школьник погиб от удара током в отеле

Несчастный случай со смертельным исходом произошел во время отдыха российской семьи на популярном египетском курорте Шарм-эш-Шейх. На территории одного из гостиничных комплексов двое подростков из России получили сильнейший удар электрическим током. В результате полученных травм один несовершеннолетний скончался на месте, второй ребенок был экстренно доставлен в медицинское учреждение. Свидетели происшествия рассказывают о возможных нарушениях техники безопасности и попытках администрации скрыть истинные причины произошедшего, пишет КП.