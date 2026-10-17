«Наличный челлендж». 51% зумеров не используют банкноты

Более половины представителей поколения Z в России принципиально не используют бумажные деньги, а сразу зачисляют полученные банкноты на карту. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Выберу.ру», охватившего свыше 3 тыс. респондентов разных возрастов, сообщает РИА Новости .

«Меньше всех наличные используют зумеры. Так, 51% принципиально не пользуются бумажными деньгами и, если банкноты оказываются на руках, сразу кладут их на карту», — приводятся в исследовании слова его авторов.

Еще четверть зумеров прибегает к наличным только при их получении, специально средства не снимая. Около 13% периодически проводят «наличный челлендж», оплачивая в выходные только банкнотами ради контроля над тратами.

Миллениалы чаще комбинируют способы оплаты: 75% обычно расплачиваются картой, но держат наличные про запас. Еще 12% не носят банкноты ежедневно, снимая их под конкретные задачи. В основном наличными пользуются 11%, а 2% полностью отказываются от бумажных денег. Дома миллениалы в среднем хранят 10 тыс. рублей, при себе носят около 5 тыс.

Поколение X использует карты и наличные примерно в равной пропорции. Всегда имеют при себе бумажные деньги 92% из этой группы, в среднем 7 тыс. рублей. Домашний запас наличных хранят 82%, в среднем 15 тыс. рублей.

Среди причин предпочтения наличных почти 40% опрошенных указали ощущение контроля над расходами. Каждый третий ценит возможность оплаты без терминалов, каждый четвертый считает банкноты удобными для мелких расчетов. Главным аргументом против наличных стал риск потери или кражи — его назвали 47% респондентов. Еще 31% считают неудобным хранение и пересчет купюр, 22% указывают на отсутствие прозрачной истории расходов и бонусов.

Ранее сообщалось о том, что цифровой рубль не заменяет наличные и безналичные деньги.