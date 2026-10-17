«Наличный челлендж». 51% зумеров не используют банкноты

51% зумеров в России не пользуются наличными деньгами

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Более половины представителей поколения Z в России принципиально не используют бумажные деньги, а сразу зачисляют полученные банкноты на карту. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Выберу.ру», охватившего свыше 3 тыс. респондентов разных возрастов, сообщает РИА Новости.

«Меньше всех наличные используют зумеры. Так, 51% принципиально не пользуются бумажными деньгами и, если банкноты оказываются на руках, сразу кладут их на карту», — приводятся в исследовании слова его авторов.

Еще четверть зумеров прибегает к наличным только при их получении, специально средства не снимая. Около 13% периодически проводят «наличный челлендж», оплачивая в выходные только банкнотами ради контроля над тратами.

Миллениалы чаще комбинируют способы оплаты: 75% обычно расплачиваются картой, но держат наличные про запас. Еще 12% не носят банкноты ежедневно, снимая их под конкретные задачи. В основном наличными пользуются 11%, а 2% полностью отказываются от бумажных денег. Дома миллениалы в среднем хранят 10 тыс. рублей, при себе носят около 5 тыс.

Поколение X использует карты и наличные примерно в равной пропорции. Всегда имеют при себе бумажные деньги 92% из этой группы, в среднем 7 тыс. рублей. Домашний запас наличных хранят 82%, в среднем 15 тыс. рублей.

Среди причин предпочтения наличных почти 40% опрошенных указали ощущение контроля над расходами. Каждый третий ценит возможность оплаты без терминалов, каждый четвертый считает банкноты удобными для мелких расчетов. Главным аргументом против наличных стал риск потери или кражи — его назвали 47% респондентов. Еще 31% считают неудобным хранение и пересчет купюр, 22% указывают на отсутствие прозрачной истории расходов и бонусов.

Ранее сообщалось о том, что цифровой рубль не заменяет наличные и безналичные деньги.

Читайте также

Синоптики спрогнозировали дождь и до +15 градусов в Подмосковье 6 октября

Синоптики спрогнозировали дождь и до +15 градусов в Подмосковье 6 октября

Жителей Подмосковья пригласили принять участие в диктанте «Моя любовь, душа моя — Россия!»

Жителей Подмосковья пригласили принять участие в диктанте «Моя любовь, душа моя — Россия!»

Береза и яблоня больше всех рискуют зимой: ландшафтный архитектор дал советы по осенней обрезке деревьев

Береза и яблоня больше всех рискуют зимой: ландшафтный архитектор дал советы по осенней обрезке деревьев

Ошибка выбора: в чем корень зла и почему технологии становятся инструментом духовного падения

Три оси и цена 15 млн рублей: в России продают необычный Toyota Hilux

«Деньги любят тишину»: четверть россиян откладывает наличные на крупные покупки в конверт

«Деньги любят тишину»: четверть россиян откладывает наличные на крупные покупки в конверт

Врач развеял миф о высокобелковом рационе для похудения

Врач развеял миф о высокобелковом рационе для похудения

Жители российского города-миллионника борются против застройки Соснового бора

Жители российского города-миллионника борются против застройки Соснового бора

В Подмосковье несколько отремонтированных по народной программе школ получили уникальное оформление

В Подмосковье несколько отремонтированных по народной программе школ получили уникальное оформление

Молодежь Подмосковья предпочла экстрим «тихой охоте»

Молодежь Подмосковья предпочла экстрим «тихой охоте»

Более миллиона учителей уже получают пенсию за педагогический стаж

«50% от первоначального взноса»: в России хотят внедрить ипотеку для педагогов

«50% от первоначального взноса»: в России хотят внедрить ипотеку для педагогов

Добавьте mosregtoday.ru в избранное