Названа главная причина отказов россиянам при приеме на работу

Несоответствие навыков требованиям вакансии остается главной причиной, по которой соискатели не получают работу. В 2026 году на этот фактор приходится 42,4% всех отказов после рассмотрения кандидатов против 39,8% годом ранее. Такие данные приводит hh.ru в исследовании, которое есть в распоряжении ТАСС .

Особенно часто проблема возникает при найме на должности, где требуется высокая профессиональная подготовка. Например, среди руководителей отделов страхования и кредитования несоответствие навыков стало причиной 78,3% отказов. У дата-сайентистов и журналистов показатель составил 77,7%, а у директоров юридических департаментов — 76,5%.

В массовых профессиях ситуация заметно отличается. Навыки становятся причиной отказа лишь в 29% случаев при найме автомехаников, в 13% — воспитателей и нянь. Среди официантов, барменов и бариста на этот фактор приходится 9,1% отказов.

Вторая заметная причина — разница между зарплатными ожиданиями кандидата и предложением работодателя. В 2026 году доля таких отказов выросла до 8,5% против 5,7% годом ранее.

При этом для некоторых специалистов именно вопрос зарплаты становится серьезным препятствием при трудоустройстве. Среди менеджеров и консультантов по стратегии с ним связано 62,7% отказов, среди продуктовых аналитиков — 56%.

Также зарплатные ожидания стали причиной 30,5% отказов руководителям отделов клиентского обслуживания и 30,2% — финансовым и инвестиционным аналитикам.

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