Новый замгубернатора Брянской области: Уголкова получила экономический блок

Анна Уголкова, ранее возглавлявшая министерство промышленности и торговли Запорожской области и министерство экономического развития ЛНР, назначена врио заместителя губернатора Брянской области. Об этом сообщил глава региона Егор Ковальчук, передает ТАСС.

Уголкова будет курировать экономическое развитие

Новому заместителю губернатора поручены вопросы экономического развития региона. В числе основных направлений работы — привлечение инвестиций и развитие высокопередельных производств.

Эти задачи охватывают промышленность и сельское хозяйство и относятся к числу приоритетных для Брянской области.

У Уголковой есть опыт работы в экономической сфере

До назначения в Брянской области Уголкова работала в Москве, а также руководила министерством промышленности и торговли Запорожской области и министерством экономического развития ЛНР.

На новой должности она будет отвечать за направления, связанные с инвестиционной деятельностью, промышленным развитием и расширением производства в регионе.