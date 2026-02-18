Всемирный потом поставили под сомнение: ученые развенчали главный миф о Средиземноморском море

Больше полувека считалось, что Средиземное море возникло в результате колоссальной катастрофы. Но недавние исследования ставят под сомнение эту эффектную версию. Ученые предложили новый взгляд на события, которые произошли миллионы лет назад, пишет Planet Today.

Все началось в 1970 году, когда буровое судно «Гломар Челленджер» подняло со дна Средиземноморья образцы породы, которые озадачили геологов. В кернах обнаружили гравий и кристаллы гипса — минерала, который образуется только при испарении воды. Тогда исследователи Кеннет Хсю и Уильям Райан сделали вывод: около 6 миллионов лет назад море полностью пересохло, превратившись в соленую пустыню глубиной больше двух километров. А спустя полмиллиона лет Атлантический океан прорвался через Гибралтар, создав водопад, который в тысячи раз превосходил Ниагарский. Эта теория получила название Занклейского наводнения и стала общепринятой.

Однако современные геологи находят в этой красивой истории все больше нестыковок. Испанский исследователь Гильермо Бут Ри из Университета Гранады заявил, что доказательства мегапотопа, скорее всего, ошибочны. Многие его коллеги считают, что период засухи был намного короче, а наполнение моря происходило постепенно. Более того, некоторые эксперты сомневаются, что Средиземное море вообще когда-то полностью отделялось от Атлантики.

Самая смелая гипотеза гласит, что ученые полвека искали следы наводнения не в том месте. Возможно, прорыв вод произошел вовсе не через современный Гибралтарский пролив, а где-то в другом районе. Сейчас баланс воды в регионе поддерживается за счет постоянного притока из океана, но если бы пролив перекрыло, уровень моря действительно мог бы упасть на километр всего за пару тысяч лет. Однако катастрофического сценария с единым гигантским водопадом, судя по новым данным, могло и не быть.