Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель столкнулась с тяжелым диагнозом — крупноклеточной лимфомой IV стадии. Болезнь долгое время мимикрировала под обычное сезонное недомогание, а базовые обследования не фиксировали отклонений. Главный внештатный онколог ЯНАО Елена Куликова прокомментировала интернет-изданию «Ямал-Медиа» эту ситуацию, объяснив, как злокачественные процессы обходят стандартные проверки и почему при затяжном кашле критически важно добиваться второго мнения.

Симптомы-невидимки и ложное спокойствие

История болезни блогера началась в июне с симптома, который большинство списывает на привычную инфекцию — обычного кашель. Поскольку в семье болели дети, женщина списала все на сезонную простуду и пыталась лечиться аптечными сиропами. Однако отсутствие динамики заставило ее пройти серию обследований:

Анализ крови не показал воспалительного или инфекционного процесса.

Рентгенография легких не выявила патологических изменений.

Осмотры ЛОРа и гастроскопия также не прояснили картину.

После слов врачей о том, что беспокоиться не о чем, кашель не прекратился. Рапунцель обратилась к другому специалисту, который обнаружил крупное новообразование и направил ее к онкологу. Выяснилось, что за безобидными симптомами скрывалось системное лимфопролиферативное заболевание в терминальной стадии.

Почему базовые анализы молчат при раке

По словам Елены Куликовой, ситуация, когда системная онкология маскируется под трахеит или ОРВИ, далеко не редкость. При лимфоме показатели крови часто остаются идеальными даже на поздних этапах, а рентгеновские снимки не всегда визуализируют очаги.

Эксперт выделяет ключевые повод насторожиться:

Продолжительность: кашель длится более двух недель и не поддается стандартной терапии.

Трансформация: характер кашля меняется с сухого на влажный, появляется мокрота.

Опасные маркеры: в отделяемом обнаруживаются прожилки крови.

Выносливость молодого организма и роль открытости

Врач отмечает, что пациенты молодого возраста с IV стадией рака нередко сохраняют высокую активность и удовлетворительное самочувствие. Высокий компенсаторный резерв организма «смазывает» клиническую картину, из-за чего человек узнает о болезни случайно.

В связи с этим онкологи подчеркивают ценность публичных признаний известных людей. Публичные истории, подобные откровениям Алены Рапунцель или памяти общественной деятельницы Юлии Руснак, повышают настороженность общества, побуждая людей вовремя проходить диспансеризацию, обращаться к узким специалистам и сдавать специфические онкомаркеры (такие как ПСА или CA-125), не ограничиваясь поверхностными обследованиями.