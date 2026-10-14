В Котельниках глава округа встретился с ветераном СВО

Во встрече также участвовали руководитель Ассоциации ветеранов СВО Котельников Роман Гаратов и член организации Алексей Калугин. За чашкой чая поговорили о повседневных заботах Сергея, восстановлении и планах на будущее. Ветеран живет в округе вместе с супругой и воспитывает двоих детей.



Одной из главных тем стало трудоустройство. Кадровый центр Подмосковья уже подбирает для Сергея подходящие вакансии, а местная Ассоциация ветеранов СВО продолжает сопровождать его в поиске работы.



Также участники обсудили спортивные проекты и новые инициативы, которые помогут ветеранам оставаться активными. Несмотря на ограничения по здоровью, Сергей занимается спортом, а развитие возможностей для физической активности может стать еще одним направлением поддержки бывших военнослужащих.