Буйный мужчина залил пивом Вечный огонь в Реутове и переключился на чужую машину

REGIONS: в Реутове мужчина залил пивом Вечный огонь и разбил фару иномарки

Общество

Фото: [Медиасток.рф]

В Реутове полиция разыскивает мужчину, который осквернил Вечный огонь у мемориала Славы и повредил чужую машину. Инцидент попал на видео, о случившемся пишет REGIONS со ссылкой на пост очевидца в мессенджере.

По его словам, он находился рядом с мемориалом, когда мужчина встал на него и вылил пиво на пламя. Четырехсекундная запись запечатлела момент вандализма, после чего дебошир принялся ходить по территории и громко кричать. Дойдя до белого автомобиля, он ударил ногой по фаре и разбил ее.

Правовую оценку действиям дала юрист Гульназ Измайлова. По ее словам, поступок у Вечного огня подпадает под уголовное законодательство: подобные действия квалифицируются по части 2 статьи 243.4 УК РФ, которая устанавливает жесткую ответственность за осквернение воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память защитников Отечества.

Ответить придется и за разбитую фару. Если ущерб признают незначительным, дебошир отделается административным штрафом по статье 7.17 КоАП РФ — от ₽300 до ₽500. Если повреждение сочтут значительным, возможна квалификация по статье 167 УК РФ: штраф до ₽40 тыс., обязательные работы до 360 часов либо исправительные или принудительные работы до года.

Подобные случаи вандализма у мемориалов периодически фиксируются и в других регионах. Широкий резонанс вызывали инциденты, когда в Ленобласти подростки тушили Вечный огонь снегом, а в Смоленске оскверняли его палками и сигаретами. Во всех подобных ситуациях правоохранители возбуждали уголовные дела, напоминая об отсутствии срока давности за неуважение к исторической памяти.

Окончательная квалификация действий вандала из Реутова будет зависеть от результатов доследственной проверки и установленного размера материального ущерба.

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Реутов

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