«Сделаю потом»: большинство жителей Подмосковья впали в бытовую прокрастинацию

Около 66% жителей Столицы и Подмосковья признались, что у них есть хотя бы одна бытовая задача, которая пылится в списке дел больше месяца. Об этом пишет REGIONS со ссылкой на исследование «Авито Услуг» и «Авито Товаров».

В лидерах бытовой прокрастинации — разбор хлама, визиты к врачам и уборка, при этом ради избавительного финала жители региона готовы заплатить специалистам в среднем ₽23 тыс.

Как показал опрос среди 10 тыс. респондентов, чаще всего «в долгий ящик» откладывают именно повседневные мелочи. На первом месте — разбор вещей и организация хранения (29%), на втором — запись на медицинский чекап (27%), на третьем — генеральная уборка (26%). Мелкий ремонт, сборку мебели и установку техники затягивают 25% опрошенных, а полноценный ремонт квартиры — 15%.

При этом бытовая пауза часто затягивается на неопределенный срок:

26% респондентов решают проблему больше месяца;

21% откладывают дело более 3 месяцев;

14% затягивают процесс на полгода;

11% не могут взяться за задачу дольше года;

а у 5% респондентов дело ждет своего часа от 2 до 5 лет.

Разница поколений

Особенно тяжело приходится людям в возрасте от 35 до 44 лет: сразу 26% из них накопили целый ворох незавершенных дел, а 38% пожаловались на тотальную нехватку времени. Молодые зумеры (18–24 года) чаще откладывают спорт (30%), учебу (23%) и рабочие задачи (21%), страдая от перфекционизма (23%) или банального непонимания, с чего начать (27%). Старшее поколение (65+) затягивает разбор вещей (36%), уборку (32%), мелкий ремонт (31%) и визит к врачу (30%), так как 41% из них не хватает сил, а 38% считают, что проблема пока не горит.

Продажа ненужного хлама

Еще одной затянувшейся задачей стала продажа старых вещей — с этим затягивает каждый пятый (20%). В списках ожидания пылятся:

одежда, обувь и аксессуары — у 31%;

смартфоны, планшеты и ПК — у 15%;

бытовая техника — у 14%;

книги и музыкальные инструменты — у 12%;

детские товары, а также посуда и текстиль — по 11%;

мебель и декор — у 10%;

велосипеды, самокаты и ролики — у 9%.

Стимулом все-таки закрыть «хвосты» для 26% становится неожиданное появление свободного времени, для 22% — спонтанный порыв, а 20% берутся за дело, когда понимают, что дальнейшее промедление приведет к лишним финансовым тратам. Еще 18% решают вопрос только тогда, когда отложенное дело начинает напрямую мешать комфортной жизни.