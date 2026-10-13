«Сделаю потом»: большинство жителей Подмосковья впали в бытовую прокрастинацию

REGIONS: 66% жителей Подмосковья и Москвы откладывают бытовые задачи на месяцы

Общество

Фото: [istockphoto.com/Liudmila Chernetska]

Около 66% жителей Столицы и Подмосковья признались, что у них есть хотя бы одна бытовая задача, которая пылится в списке дел больше месяца. Об этом пишет REGIONS со ссылкой на исследование «Авито Услуг» и «Авито Товаров».

В лидерах бытовой прокрастинации — разбор хлама, визиты к врачам и уборка, при этом ради избавительного финала жители региона готовы заплатить специалистам в среднем ₽23 тыс.

Как показал опрос среди 10 тыс. респондентов, чаще всего «в долгий ящик» откладывают именно повседневные мелочи. На первом месте — разбор вещей и организация хранения (29%), на втором — запись на медицинский чекап (27%), на третьем — генеральная уборка (26%). Мелкий ремонт, сборку мебели и установку техники затягивают 25% опрошенных, а полноценный ремонт квартиры — 15%.

При этом бытовая пауза часто затягивается на неопределенный срок:

  • 26% респондентов решают проблему больше месяца;
  • 21% откладывают дело более 3 месяцев;
  • 14% затягивают процесс на полгода;
  • 11% не могут взяться за задачу дольше года;
  • а у 5% респондентов дело ждет своего часа от 2 до 5 лет.

Разница поколений

Особенно тяжело приходится людям в возрасте от 35 до 44 лет: сразу 26% из них накопили целый ворох незавершенных дел, а 38% пожаловались на тотальную нехватку времени. Молодые зумеры (18–24 года) чаще откладывают спорт (30%), учебу (23%) и рабочие задачи (21%), страдая от перфекционизма (23%) или банального непонимания, с чего начать (27%). Старшее поколение (65+) затягивает разбор вещей (36%), уборку (32%), мелкий ремонт (31%) и визит к врачу (30%), так как 41% из них не хватает сил, а 38% считают, что проблема пока не горит.

Продажа ненужного хлама

Еще одной затянувшейся задачей стала продажа старых вещей — с этим затягивает каждый пятый (20%). В списках ожидания пылятся:

  • одежда, обувь и аксессуары — у 31%;
  • смартфоны, планшеты и ПК — у 15%;
  • бытовая техника — у 14%;
  • книги и музыкальные инструменты — у 12%;
  • детские товары, а также посуда и текстиль — по 11%;
  • мебель и декор — у 10%;
  • велосипеды, самокаты и ролики — у 9%.

Стимулом все-таки закрыть «хвосты» для 26% становится неожиданное появление свободного времени, для 22% — спонтанный порыв, а 20% берутся за дело, когда понимают, что дальнейшее промедление приведет к лишним финансовым тратам. Еще 18% решают вопрос только тогда, когда отложенное дело начинает напрямую мешать комфортной жизни.

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