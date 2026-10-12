Пыль вернется: названы самые распространенные ошибки в уборке квартиры

Основатель клининговой компании CleanON Никита Юсупов в беседе с VSE42.RU назвал распространенные ошибки, которые почти все допускают при уборке дома. Главная из них — неправильная последовательность: многие сначала моют пол, а уже потом берутся за полки и шкафы. В итоге пыль оседает заново, и работу приходится переделывать. Отдельную опасность, по словам эксперта, представляет смешивание некоторых средств бытовой химии.

Многие начинают наводить порядок с пола, а затем переходят к полкам, шкафам и другим поверхностям. Результат предсказуем: пыль снова оказывается внизу, и пол приходится мыть повторно.

Юсупов советует двигаться в обратном порядке — сначала очищать верхние поверхности, затем мебель и только после этого пол. Так не придется выполнять одну и ту же работу дважды.

Еще одна типичная ошибка — сразу вытирать чистящее средство после нанесения. По словам эксперта, химия работает иначе: чтобы был эффект, составу нужно хотя бы пару минут полежать на поверхности, а дезинфицирующему средству иногда и дольше.

Сколько именно выдерживать состав, зависит от его компонентов и задачи, поэтому Юсупов рекомендует внимательно читать инструкцию производителя на упаковке.

Особую тревогу у клинеров вызывает привычка смешивать «Белизну» с кислотными средствами для чистки унитазов. Эта ошибка может обернуться трагическими последствиями: при смешивании выделяется газообразный хлор, который особенно опасен в небольшом санузле. Эксперт предупредил, что это грозит ожогом дыхательных путей и даже отеком легких.