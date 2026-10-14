Жители Подмосковья смогут принять участие в Статистическом диктанте

Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийском статистическом диктанте, приуроченном к 215-летию российской государственной статистики, его проведут в режиме онлайн по ссылке .

В юбилейный год платформа будет доступна для прохождения теста в течение 215 часов подряд — по одному часу на каждый год развития отечественной статистики. Для участников подготовили новые тематические блоки, вопросы на знание теории и практические задания. Желающим будет доступен «Школьный» и «Углубленный» уровень, в конце каждый участник увидит свой результат и получит электронный памятный сертификат.

Проект реализуется семь лет и позволяет проверить знания статистики, а также научиться лучше понимать данные, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. В 2025 году в акции приняли участие более 97,1 тыс. человек из всех регионов России и 39 зарубежных стран.

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* Возрастное ограничение 12+