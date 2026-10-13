Музей на каждом этаже: Пятницким воротам в Коломне вернут исторический облик и колокольный звон

По задумке авторов проекта, древняя башня превратится в современное выставочное пространство. Каждому ярусу отведут свою тему, раскрывающую нюансы строительства кремля и повседневный уклад жителей XVI столетия. Чтобы артефакты оставались в безопасности при любой погоде, внутри смонтируют климатические системы и отопление. Для удобства маломобильных гостей предусмотрен специализированный подъемник, на котором можно будет комфортно подняться до самой смотровой площадки с панорамным видом на город.



Кульминацией восстановления станет возвращение вестового колокола. В стародавние времена его звон предупреждал горожан о надвигающемся враге, пожарах и других бедствиях, однако в XIX веке из-за ветхости конструкций инструмент пришлось демонтировать. Главный архитектор проекта Александра Игнатьева отметила, что укрепление башни позволяет вернуть колокол на свое привычное место, сделав его действующим, хотя звонить он теперь будет исключительно по торжественным поводам.



Сдать обновленный объект и открыть двери музейного комплекса планируется в октябре 2027 года.