Здоровый перекус или скрытая угроза? Эксперт предупреждает об опасных добавках в хлебцах

Далеко не все хлебцы можно считать здоровой альтернативой хлебу. Как пояснила в беседе с «Лентой.ру» Елена Таранова, руководитель кафедры технологий зерна и хлебопечения Росбиотеха, потенциальный вред может скрываться в составе.

Особого внимания, по мнению эксперта, заслуживают тонкие хлебцы, при производстве которых используются сахар, патока, солод и консерванты для продления срока годности. Кроме того, ключевое значение имеет и основное сырье. Например, кукурузные хлебцы обладают высоким гликемическим индексом из-за содержания крахмала, а рисовые могут оказаться чрезмерно калорийными.

В то же время, при умеренном потреблении и правильном выборе, хлебцы являются ценным источником нутриентов. Ржаные обогащены клетчаткой и улучшают пищеварение, гречневые служат источником железа, овсяные укрепляют сосуды. Рисовые помогают выводить токсины, а кукурузные положительно влияют на здоровье глаз.

Главный принцип, по словам Тарановой, — минимализм в составе: чем короче список ингредиентов, тем лучше для здоровья. Также эксперт призвала отказаться от привычки сочетать хлебцы с высококалорийными топингами, такими как шоколадная паста или джемы, если речь идет о диетическом питании.

