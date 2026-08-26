Школьники и студенты Подмосковья смогут посетить промышленные предприятия с экскурсиями
Всероссийская акция «Неделя без турникетов» пройдет в Подмосковье в октябре
Фото: [Московское областное реготделение Союза машиностроителей]
Всероссийская акция «Неделя без турникетов» пройдет в Подмосковье в октябре. В ее рамках школьники и студенты смогут посетить промышленные предприятия региона с экскурсиями, сообщает Московское областное реготделение Союза машиностроителей.
«Профориентационная работа, реализуемая совместно с Союзом машиностроителей, приносит свои плоды. Молодежь к нам идет с интересом. Хотя работать непросто», — отметил куратор Московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России — член Бюро СоюзМаш, гендиректор АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“ Герой России Борис Обносов.
Председатель Московского областного реготделения СоюзМаш Валерий Бунак рассказал, что к акции присоединились около 20 предприятий, в том числе Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», ВПК «НПО машиностроения», РКК «Энергия» им. С. П. Королева.
«На разных предприятиях свои подходы к формированию программ посещений — чаще всего юные гости приходят на экскурсии в заводские музеи, где знакомятся с их историей, разработками. У многих организаций также есть возможность показать школьникам и студентам свои цеха, тематические подразделения», — отметил он.
Председатель Комитета Мособлдумы бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов отметил важность проведения акции. Он отметил, что Подмосковье является одним из самых крупных промышленных регионов страны, где производят продукцию, важную для всей России.
«И сегодня эти производства меняются — обновляется оборудование, внедряются современные технологии, растут требования к квалификации специалистов. „Неделя без турникетов“ позволяет школьникам и студентам увидеть эту работу не на картинке, а своими глазами», — подчеркнул депутат.