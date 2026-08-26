Школьники и студенты Подмосковья смогут посетить промышленные предприятия с экскурсиями

Всероссийская акция «Неделя без турникетов» пройдет в Подмосковье в октябре. В ее рамках школьники и студенты смогут посетить промышленные предприятия региона с экскурсиями, сообщает Московское областное реготделение Союза машиностроителей.

«Профориентационная работа, реализуемая совместно с Союзом машиностроителей, приносит свои плоды. Молодежь к нам идет с интересом. Хотя работать непросто», — отметил куратор Московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России — член Бюро СоюзМаш, гендиректор АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“ Герой России Борис Обносов.

Председатель Московского областного реготделения СоюзМаш Валерий Бунак рассказал, что к акции присоединились около 20 предприятий, в том числе Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», ВПК «НПО машиностроения», РКК «Энергия» им. С. П. Королева.

«На разных предприятиях свои подходы к формированию программ посещений — чаще всего юные гости приходят на экскурсии в заводские музеи, где знакомятся с их историей, разработками. У многих организаций также есть возможность показать школьникам и студентам свои цеха, тематические подразделения», — отметил он.

Председатель Комитета Мособлдумы бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов отметил важность проведения акции. Он отметил, что Подмосковье является одним из самых крупных промышленных регионов страны, где производят продукцию, важную для всей России.