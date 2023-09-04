Зеленского обвинили в лицемерии после его заявления о значимости человеческих жизней

После заявлений Зеленского в социальных сетях о значимости человеческих жизней его обвинили в лицемерии. Об этом сообщает РИА Новости .

В одной из своих соцсетей президент Украины высказался о значимости человеческих жизней и подчеркнул «непобедимость» украинских войск. После этого на главу Украины посыпались обвинения во лжи и лицемерии.

Кто-то усомнился в заявлениях об уважении представителей киевского режима к жизням людей, некоторые даже заявили, что Зеленского заботит только его собственная жизнь. Один из комментаторов ехидно заметил, что украинскую армию можно назвать «непобедимой» только, если это означает «мертвый или калека». Также в комментариях прямо назвали президента лицемеров, обвинив его в отлове людей на улице и отправке на смерть.