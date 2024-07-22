Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в конкурсе «Лето – это Хит»

Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в конкурсе фотографий «Лето – это Хит!», который проводит радиостанция Хит FM. Он продлится до 15 августа.

В рамках конкурса жителям предлагается опубликовать в соцсетях «Одноклассники» или «ВКонтакте» фотографию своего летнего хитового открытия. Публикацию нужно отметить хештегом #ЛЕТОЭТОХИТ.

Победителей конкурса определяют два раза в неделю — по вторникам и четвергам. Ведущие утреннего шоу «Будите Айлиш» в прямом эфире звонят победителям, поздравляют их и дарят подарки.

Главным призом конкурса станет хит-уикенд на двоих в Москве. Финального победителя объявят в прямом эфире 16 августа.