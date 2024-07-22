Жители Подмосковья могут подать заявление на участие в ДЭГ на выборах депутатов
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Жители региона могут подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании в рамках выборов депутатов в Советы депутатов муниципалитетов. Об этом рассказали в Московской областной Думе.
Подать заявление можно до второго сентября на сайте госуслуг. Осенью основные выборы пройдут в двадцати пяти муниципалитетах региона. Также в Подольске, Пушкино и Наро-Фоминске будут проходить довыборы.
Как напомнил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, впервые формат ДЭГ применили на выборах губернатора Подмосковья в 2023 году. Таким образом свои голоса отдали свыше четырехсот тысяч избирателей. Вдвое больше человек проголосовали посредством ДЭГ на выборах главы государства.
«Конечно, в первую очередь, такую возможность использует наша молодежь. Но и люди постарше отмечают, что голосовать онлайн удобно и просто», — добавил Брынцалов.