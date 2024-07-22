Жители Подмосковья могут подать заявление на участие в ДЭГ на выборах депутатов

Жители региона могут подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании в рамках выборов депутатов в Советы депутатов муниципалитетов. Об этом рассказали в Московской областной Думе.

Подать заявление можно до второго сентября на сайте госуслуг. Осенью основные выборы пройдут в двадцати пяти муниципалитетах региона. Также в Подольске, Пушкино и Наро-Фоминске будут проходить довыборы.

Как напомнил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, впервые формат ДЭГ применили на выборах губернатора Подмосковья в 2023 году. Таким образом свои голоса отдали свыше четырехсот тысяч избирателей. Вдвое больше человек проголосовали посредством ДЭГ на выборах главы государства.