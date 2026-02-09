Зимнее меню с риском: врач предупредил любителей хрустеть сосульками об опасности

Популярная детская забава — пробовать на вкус снег и сосульки — может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Врач-терапевт Евгений Тарасов в беседе с REGIONS подчеркнул: такое «лакомство» грозит не только простудой, но и повреждением зубной эмали, а также отравлением.

Расхожее мнение о чистоте и безопасности свежего снега не соответствует реальности. По словам Тарасова, основная угроза заключается в химическом составе осадков, которые зачастую насыщены токсичными соединениями и опасными микроорганизмами. Специалист подчеркнул, что в условиях городской среды снежный покров превращается в своеобразный аккумулятор для выхлопных газов, тяжелых металлов, промышленной пыли и различных выбросов предприятий.

Аналогичная ситуация с сосульками, которые формируются из талой воды, стекающей с крыш. Вместе с ней в лед вмерзают грязь и микроорганизмы, переносимые ветром, птицами и насекомыми. Низкая температура не убивает бактерии и вирусы, а может способствовать их сохранению.

Помимо инфекционной угрозы, врач обращает внимание на механическое и температурное воздействие.

«Низкая температура снега и сосулек действует и на зубную эмаль. Резкий переход от теплого дыхания к холодной среде создает условия для появления микротрещин эмали зубов, провоцируя кариес и повышенную чувствительность», — подытожил Тарасов.

Также холод вызывает переохлаждение слизистой рта и горла, ослабляя местный иммунитет и открывая путь для респираторных инфекций. Химические примеси раздражают слизистую желудочно-кишечного тракта.

Эксперт призывает родителей быть особенно внимательными и пресекать попытки детей пробовать снег и лед, объясняя им потенциальные риски. Взрослым также стоит воздержаться от этой привычки, чтобы сохранить здоровье в зимний период.

Ранее педиатр из Подмосковья рассказала, что будет, если лизать сосульки.