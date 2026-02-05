Педиатр из Подмосковья рассказала, что будет, если лизать сосульки

Заведующая поликлиникой № 5 «Путилково» Красногорской больницы, педиатр Оксана Царегородцева рассказала, что будет, если ловить языком снег и лизать сосульки. Врач отметила, что это может привести к проблемам со здоровьем, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Как пояснила специалист, снежинки и сосульки кажутся чистыми, но это не соответствует действительности. В них содержится много пыли, микробов, бактерий, отходов выхлопов автомобилей, следов птиц и животных, солей, реагентов.

За городом снег не чище и не безопаснее. На нем могут оставаться следы диких животных, микроорганизмы, частички почвы. Патогены могут быть и в неочищенной талой воде.

Если на язык попало несколько снежинок, переживать не нужно. Однако, целенаправленное поедание снега и облизывание сосулек может стать причиной расстройства ЖКТ, возникновения инфекции дыхательных путей, травмы ротовой полости.

