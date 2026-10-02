«Тарелки» над Подмосковьем оказались облаками: астроном Эйсмонт объяснил загадку

По его словам, такие образования возникают из-за неравномерного нагрева и остывания поверхности земли и никакой угрозы не несут. Астроном назвал их скорее приятным сюрпризом, хотя люди порой пугаются. Нагрев поверхности порождает облака или тучки, которые наблюдатели принимают за «тарелки». Они кажутся устойчивыми, поскольку поддерживающие их воздушные потоки сохраняются. Долго такие образования не держатся: даже несколько десятков минут — уже много.

Эйсмонт уточнил, что сами облака цвета не имеют. Оттенок им придает свет фонарей, фар или подсветка квартир, который отражается и преломляется. О пришествии инопланетян в таких случаях речи не идет, успокоил эксперт. Он сравнил принцип с радугой: свет фонарей или площадей отражается через водную гладь пруда или озера, и мы видим нечто подобное.

Ранее жители Солнечногорского района сообщили, что два вечера подряд видели в поле возле Ожогино гигантские неопознанные объекты. По словам свидетелей, они напоминали «летающие тарелки» диаметром около 20 метров и различались цветом. Местные утверждали, что объект бесшумно проплыл над деревьями и завис над полем, будто что-то искал, пишет Telegram-канал SHOT.