Циклон против антициклона: кто победит в погоде над Россией

По словам специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в четверг, 15 октября, атмосферную карту европейской территории России определяют два главных действующих лица: ненастный вихрь на юге и обширный антициклон в центре и на востоке страны. Об этом сообщает Погода Mail .

Он добавил, что хозяйничать будет циклон с центром над восточной частью Черного моря: основной удар его дождей придется на Новороссийский край и запад Черноземья, где с вероятностью 80% вспыхнут очаговые грозы. От этого вихря протянется атмосферный фронт, дотянувшийся до Центральной России, Верхневолжья и западных районов Вологодской области. На Русском Севере осадки пройдут локально, а Ямал и запад Югры накроют ливни вперемешку с мокрым снегом. Теплая же и сухая погода достанется Прикаспию, Нижнему и Среднему Поволжью, Волго-Вятскому экономическому региону, Южному и Среднему Уралу, а также большей части Коми и Поморья — там будет править антициклон.

По мнению синоптика, температурный фон в четверг распределится контрастно. Днем на Русском Севере ожидается от +5 до +10 градусов, в средней полосе и на Урале — от +10 до +15. Западная Сибирь останется самой холодной: там термометры покажут всего от +2 до +7. А вот Поволжье, Черноземье и Оренбургская область порадуют настоящим осенним теплом — от +17 до +22, а местами на юге и вовсе до +20–25 градусов. Таким образом, погодная карта дня окажется мозаичной: пока одни регионы укрываются от дождей и гроз, другие наслаждаются сухой и по-летнему теплой погодой, а третьи уже ощущают дыхание приближающейся зимы.

Ранее синоптик Шувалов заявил, что первый снег в Москве выпадет после 20 октября.