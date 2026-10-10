«Аполлон-13» впечатлил космонавта: какой советский фильм он тоже рекомендует

Российский космонавт-испытатель Николай Тихонов назвал фильм Рона Ховарда «Аполлон-13» наиболее достоверной картиной о космических полетах. Среди отечественных фильмов он выделил советскую ленту «Укрощение огня», посвященную становлению ракетно-космической отрасли СССР. Своим мнением специалист поделился в беседе с РИА Новости.

Почему космонавт выделил «Аполлон-13»

Американский фильм вышел в 1995 году и основан на реальных событиях миссии «Аполлон-13», проходившей в 1970 году. Из-за аварии на борту экипажу пришлось отказаться от высадки на Луну и сосредоточиться на безопасном возвращении на Землю. Главную роль в картине исполнил Том Хэнкс.

По оценке Тихонова, фильм наиболее убедительно передает происходящее во время космического полета. Картина рассказывает о работе экипажа и специалистов на Земле в условиях чрезвычайной ситуации.

Какую советскую картину оценил Тихонов

Среди отечественных фильмов космонавт отметил «Укрощение огня». Лента посвящена развитию ракетно-космической отрасли Советского Союза и людям, стоявшим у ее истоков.

Тихонов признал, что в картине есть художественные допущения и приукрашенные ситуации. При этом он положительно оценил масштаб повествования и то, как создателям удалось передать значимость событий.

Что известно о Николае Тихонове

Николая Тихонова зачислили в отряд космонавтов в 2006 году. В 2009 году он получил квалификацию космонавта-испытателя.

Тихонов проходил подготовку к экспедициям на Международную космическую станцию, в том числе в качестве командира корабля «Союз МС-16».